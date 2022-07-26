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Team Group выпускает первый в отрасли M.2 SSD с испарительной камерой
Решение сохраняет стабильность при высоких температурах.
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Компания Team Group объявила о создании первого в отрасли твердотельного накопителя (SSD) с испарительной камерой в системе охлаждения, передаёт TechPowerUp. Это модель M.2 NVMe  N74V-M80 для промышленного применения, в частности, высокопроизводительных вычислений (HPC), где требования к охлаждению стремительно возрастают вместе с ростом ресурсоёмкости промышленных задач, производительности и мощности накопителей.

Источник: Team Group и TechPowerUp

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Как известно, от температурного режима флэш-памяти и контроллера накопителя зависят скоростные характеристики и стабильность, в промышленности это крайне важно, как и надёжность вместе с простотой эксплуатации. Система охлаждения Team Group с испарительной камерой компактна, проста и эффективна. По данным производителя, при температуре окружающего воздуха 85°C решение позволяет сократить время чтения и записи данных на 75%, по сравнению с твердотельным накопителем M.2 без радиатора. Вероятно, под этим подразумевается работа на более высоких скоростях без температурного «троттлинга».

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Накопитель N74V-M80 использует 3D TLC флэш-память, интерфейс PCIe Gen3 x4 и стандарт NVMe 1.3, доступен в вариантах объёмом 128, 256 и 512 ГБ, обеспечивая скорости чтения и записи до 3400 и 2500 МБ/с соответственно. Заявлена работа в широком диапазоне температур от -40°C до 85°C.

Источник:
Team Group
TechPowerUp
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#ssd #твердотельные накопители #team group
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