Первые тесты видеокарты Intel Arc A380 показали, что на данный момент включение технологии Resizable BAR является чуть ли не обязательным, иначе производительность ускорителя существенно снижается. Intel обратила внимание на эту особенность при выпуске первых видеокарт, указав соответствующие требования в рекомендациях по эксплуатации. Там же было указано, что совместимость новой видеокарты гарантируется только для платформ Intel 600, 500 и 400 серии. Вскорости выяснилось, что поддержка аналогичной технологии AMD Smart Access Memory (SAM) появится, когда видеокарты Intel Arc станут доступны для продажи. Похоже, что уже сейчас видеокарта Intel вполне хорошо чувствует себя на платформе AMD.
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Ресурс ComputerBase дополнил недавний тест Intel Arc A380 результатами на платформе с процессором AMD Ryzen 5 5600X и материнской платой B550. Технология Resizable BAR была успешно активирована и видеокарта показала такой же большой прирост производительности, как и на платформе Intel. Если добавить к этому небольшой разгон, увеличение лимитов энергопотребления, то модель в новых играх может конкурировать с NVIDIA GeForce GTX 1650 и AMD Radeon RX 6400. Но нужно помнить, что старые платформы AMD не поддерживают SAM/ReBAR.
К слову, недавно представители Intel объяснили, какие игры на видеокартах Arc будут работать лучше всего и рассказали о ценообразовании. Также ранее энтузиастам удалось запустить на платформе AMD дискретную видеокарту Intel DG1, хотя она должна работать только на платформах Intel. В этом случае не обошлось без некоторых хитростей и интегрированной графики, но в конечном итоге видеокарта заработала без каких либо явных ограничений.
- Источник:
- ComputerBase
- Wccftech