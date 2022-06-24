Пока полная совместимость с платформами AMD не заявлена.

Первая настольная видеокарта Intel Arc A380 дебютировала в Китае на прошлой неделе и уже была протестирована множеством технологических изданий. Были результаты, которые указывали на несколько сниженную производительность новинки при тестировании на платформе AMD, что может быть результатом ограниченной совместимости. В кратком руководстве по эксплуатации видеокарт Intel Arc серии A совместимость гарантируется только с собственными платформами Intel трёх последних поколений, кроме того, рекомендуется включать Resizable BAR, о чём сообщалось ранее. Полная поддержка платформ AMD и фирменной технологии компании Smart Access Memory (SAM) появится позже, указывает Intel в документации. Ресурсу Neowin удалось выяснить, когда же это произойдёт.

«…Мы поддерживаем платформы Intel с Resizable BAR и добавим поддержку платформ AMD с памятью Smart Access Memory, когда видеокарты Intel Arc станут доступны для продажи в качестве компонентов». Neowin — Intel ресурсу

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На официальной запрос ресурса представители Intel ответили, что поддержка SAM действительно появится в видеокартах Arc. Задержка внедрения поддержки связана с поэтапным развёртыванием серии, причины и преимущества такого подхода компания объясняла ранее. Поддержку SAM компания внедрит, когда видеокарты Intel Arc станут доступны для продажи в качестве отдельных компонентов. Вероятно, здесь подразумевается широкая доступность множества вариантов от различных производителей, поскольку вариант компании GUNNIR для розничной продажи в Китае уже появился.