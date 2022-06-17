Список обещают расширить со временем, пока сохраняется некоторая неопределённость.

В прошлом году компания Intel представила свою первую за долгое время дискретную видеокарту Intel Xe Iris Max DG1 для настольных систем. Не самой её положительной особенностью являлось то, что работала видеокарта на ограниченном наборе систем Intel, была заявлена совместимость с конкретными чипсетами. Похоже, ситуация может повториться для новых видеокарт Intel Arc Alchemist — только процессоры Intel Core 10-го, 11-го и 12-го поколения полностью одобрены в кратком руководстве по графическим процессорам Arc серии A, сообщает Tom’s Hardware.

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Действительно, посетив страницу руководства можно увидеть в списке совместимости процессоры Intel 10-, 11- и 12-го поколения, а также материнские платы на базе чипсетов 400-, 500- и 600-серий. К тому же, компания рекомендует использовать Resizable BAR, однако специалисты Tom’s Hardware отмечают, что до конца не ясно, рекомендация это или требование, в некоторых документах наличие Resizable BAR указывается как обязательное условие, скорее всего, это рекомендация, но лучше дождаться более подробных пояснений.

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На данный момент неизвестно, что будет с поддержкой других платформ, в руководстве присутствуют только перечисленные платформы Intel, но компания указывает, что и другие могут также поддерживать дискретную графику Intel Arc серии A: «Поддержка других платформ будет добавлена позже». Остаётся надеяться, что со временем в данный вопрос внесут больше конкретики и платформы AMD не обойдут стороной. Компания уже намекала, что требуется больше времени на проверку и отладку видеокарт, поэтому и запуск серии проходит поэтапно.