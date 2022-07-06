Первая за долгое время дискретная видеокарта Intel DG1 появилась в прошлом году. Официально она работает только с платформами Intel, однако пользователю форума ChipHell под псевдонимом Misaka_9993 удалось подружить видеокарту с платформой AMD, сообщает VideoCardz. В эксперименте участвовали APU AMD Ryzen 7 5700G и материнская плата ASUS ROG STRIX X570-I.
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Присутствие в конфигурации APU является одним из ключевых моментов, интегрированный графический процессор использовался для загрузки системы, для этого также нужно не забыть выключить режим совместимости CSM. Таким образом, система загружалась со встроенного графического процессора Vega 8, но могла выводить сигнал на дисплей через порт HDMI дискретной видеокарты Intel DG1.
Для доказательства успешности эксперимента приводится снимок экрана, где соседствуют два окна GPU-Z с разными графическими ускорителями. В определённых случаях такое соседство может иметь смысл, Intel DG1 обладает неплохими медиа возможностями, в том числе, поддерживает декодирование AV1. Только есть нюанс, работает видеокарта Intel с интерфейсом PCIe 4.0, а AMD Ryzen 7 5700G будучи представителем семейства Cezanne предоставить поддержку этого интерфейса не может, так что пропускная способность будет ограничена.
- Источник:
- ChipHell, Misaka_9993
- VideoCardz