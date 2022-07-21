Intel раскрыла интригующие подробности о ценообразовании видеокарт.

Представители Intel продолжают делиться подробностями о видеокартах Arc Alchemist, правда всё также довольно небольшими порциями. В новом видео на YouTube канале Linus Tech Tips Линус Себастьян (Linus Sebastian) вместе с сотрудниками Intel Томом Питерсоном (Tom Petersen) и Райаном Шраутом (Ryan Shrout) продемонстрировали флагманские видеокарты A770 в действии, а также объяснили некоторые их особенности.

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Во-первых, сразу стоит отметить, что Intel собирается превзойти конкурентов по соотношению цены и производительности в новых DirectX 12 (DX12) играх, последнее уточнение очень важно. Все игры в компании делят на три категории, в зависимости от уровня оптимизации:

Первая категория. Игры с отличной оптимизацией, как правило, это новейшие проекты, использующие DX12. Компания уже неоднократно подчёркивала, что архитектура видеокарт Arc оптимизирована под новейший графический API. К играм данной категории можно отнести Cyberpunk 2077 и Control. Вторая категория. Здесь всё довольно просто, это хорошо оптимизированные игры, использующие DX12 и Vulkan. Третья категория. Неоптимизированные игры, в основном это проекты на DX11 и более старых API. В некоторых тестах мобильных и настольных видеокарт Arc было заметно, что при хорошей конкурентноспособной производительности в современных проектах существуют провалы в таких играх, как CS GO — теперь понятно почему. CS GO использует DX11 и, вероятно, попадает в эту категорию.

Так выглядит лимитированная версия Intel Arc A770 Limited Edition, у неё есть RGB подсветка вокруг кожуха и вентиляторов. Свет мягко отражается на лопастях и в темноте видеокарта должна выглядеть довольно красиво. Источник: Linux Tech Tips, YouTube

Также в качестве примера, насколько видеокарты Arc лучше работают с DX12, было показано сравнение DX11 и DX12 производительности в Shadow of the Tomb Raider — разница достигала двух раз. Ещё в демонстрации участвовали Cyberpunk 2077 и F1 2021, но без подробных результатов. Использовались нестандартные настройки, разрешение 1440p, на 3:12 можно заметить результаты одного из проходов в SotTR.

Теперь о цене, Intel собирается назначать цену своим продуктам, ориентируясь на производительность в играх третьей категории. Исходя из этого, если видеокарта показывает производительность флагманского уровня в DX12 играх, но в DX11 может конкурировать только с решениями классом ниже, то и стоимость её должна соответствовать более низкому классу — очень заманчиво.





Во время демонстрации мельком был показан экран с показателями мониторинга, на котором можно было заметить частоту графического процессора 2,5 ГГц и энергопотребление 190 Вт при настройках разгона 20%. В таком режиме энергопотребление может достигать 285 Вт.

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К сожалению, на этот раз тоже не уточнили стоимость и сроки появления видеокарт в продаже.