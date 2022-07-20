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Microsoft тестирует в веб-браузере Edge панель быстрых команд
Ко всему прочему, она позволит быстрее запомнить сочетания клавиш.
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Похоже, разработчики сразу нескольких веб-браузеров сосредоточены на расширении возможностей своих продуктов для пользователей, предпочитающих работать с быстрыми командами. Ранее сообщалось, что в данном направлении движется Mozilla Firefox, реализацию Quick Actions уже можно протестировать в «ночных» сборках браузера, теперь ресурс gHacks сообщает о тестировании панели команд (Command Palette) в веб-браузере Microsoft Edge. В данном случае реализация несколько иная, если в Firefox команды можно вводить прямо в адресной строке, то в Edge панель команд вызывается сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Пробел и располагается поверх содержимого окна браузера.

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Панель команд Microsoft Edge позволяет быстро выполнять большое количество действий. Даже неподготовленный пользователь может просто начать набирать в строке то, что ему нужно — в выпадающем списке сразу появятся подходящие варианты, остаётся только выбрать нужный. Можно открыть новое окно, диспетчер закладок, файл, перейти в какой-либо раздел браузера, открыть веб-приложение и много другое. В выпадающем списке команды соседствуют с назначенными им сочетаниями клавиш, это позволяет пользователю быстрее запомнить сочетания для наиболее часто используемых команд и в дальнейшем повысить свою продуктивность.

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Протестировать панель команд можно в версии браузера Microsoft Edge Canary 105, для этого на странице экспериментальных функций edge://flags необходимо найти и включить Command Palette, либо сразу перейти к настройке по адресу edge://flags/#edge-devtools-command-palette.

Источник:
gHacks
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#microsoft #edge #веб-браузеры
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