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В Firefox появятся возможности для редактирования PDF документов
Тестируются текстовые и рукописные примечания.
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Mozilla продолжает всесторонне улучшать браузер Firefox, на этот раз речь пойдёт про работу с PDF-документами — инструментарий для редактирования недавно появился в «ночной» сборке браузера и уже позволяет добавлять примечания, пишет gHacks. На данный момент доступны два вида примечаний: текстовые и рукописные. Можно изменять цвет и размер шрифта/линий до и после создания. Протестировать инструменты можно, установив на странице редактора конфигурации браузера about:config значение 0 для параметра pdfjs.annotationEditorMode. Когда эти возможности появятся в релизной версии Firefox, пока неизвестно.

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В современных веб-браузерах присутствуют довольно продвинутые инструменты для просмотра PDF-документов, их возможностей зачастую достаточно рядовому пользователю, что избавляет от необходимости устанавливать какие-либо дополнительные приложения. Некоторые браузеры, в числе которых Microsoft Edge, уже имеют инструменты редактирования PDF, удовлетворяя и более продвинутых пользователей. Что касается Mozilla, то в релизной версии браузер поддерживает редактирование форм.

Источник:
gHacks
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#mozilla #mozilla firefox
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