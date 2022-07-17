Квалификационный образец продолжают подробно изучать.

Квалификационный образец процессора Intel Core i9-13900K некоторое время назад был протестирован в наборе синтетических бенчмарков и рабочих сценариев, где показал существенный прирост в многопоточной производительности относительно i9-12900K за счёт наличия большего количества ядер, 24 (8P+16E) против 16 (8P+8E). В однопоточной производительности разница была не так велика, а на одинаковой частоте и вовсе незаметна. Автор предыдущего теста, блогер EP Extreme Player (кит. EP极致玩家堂), опубликовал на платформе Bilibili ещё одно сравнение, на этот раз в играх и 3DMark.

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Сравнение осуществлялось на платформе Z690 с 32 ГБ памяти DDR5-6400 и видеокартой GeForce RTX 3090 Ti. Образец Intel Core i9-13900K работал на частоте 5,5 ГГц, а Core i9-12900K — на частоте 4,9 ГГц. Также флагман Raptor Lake-S имеет преимущество в объёме кэш-памяти L2+L3, 68 МБ против 44 МБ у Core i9-12900K.

По среднему количеству FPS разница в играх не так велика, но иногда достигает существенных значений, например, в FF IX Endwalker прирост 33%. Большее внимание привлекает прирост по минимальному количеству кадров, здесь Core i9-13900K оказался очень неплох, показав огромное преимущество в RDR2, Forza Horizon 5 и PUBG. В видео EP Extreme Player приводится большое количество сравнений для отдельных игр в разных разрешениях. Кроме этого, есть данные по энергопотреблению, в ряде игр Core i9-13900K требовал до 50% больше энергии, в RDR2 зафиксировано пиковое значение 162 Вт, когда i9-12900K потреблял 123 Вт.

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По слухам, финальная версия процессора будет работать на частотах до 5,7…5,8 ГГц, а значит производительность станет ещё выше, также на данный момент нет финальных версий BIOS для тестирования Raptor Lake-S, некоторые производители обращают внимание, что текущие обновления предназначены для начальной поддержки, а не для тестирования, это может ухудшить производительность и энергопотребление.