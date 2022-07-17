Tesla делает большие успехи по интеграции Steam в электромобили.

Tesla уже неоднократно заостряла внимание на игровых возможностях развлекательной системы своих электромобилей. Новые модели комплектуются мультимедиа блоками, в которых установлены довольно производительные компоненты AMD: аналог видеокарты Radeon RX 6600 на базе графического процессора Navi 23 и APU с вычислительными ядрами Zen+. По теоретической вычислительной производительности графики развлекательная система Tesla сравнима с PlayStation 5 и это позволяет играть в современные игры, что демонстрировали на примере Cyberpunk 2077 во время прошлогодней презентации Tesla Model S Plaid.

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Tesla вкладывает значительные средства для интеграции видеоигр в автомобильную развлекательную систему, занимаясь созданием собственной игровой платформы и работая с игровыми студиями для портирования игр на неё, сообщает Electrek. Сейчас Tesla приближается к интеграции в развлекательную систему игровой платформы Steam от Valve: «Мы делаем успехи в интеграции Steam. Демо возможно в следующем месяце», — заявил Илон Маск (Elon Musk) на своей странице в Twitter* (@elonmusk). Интеграция Steam позволит значительно увеличить количество игр, в которые можно будет играть в автомобилях Tesla.

Источник: Elon Musk (@elonmusk) в Twitter *заблокирован в РФ Electrek