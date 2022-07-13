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Valve может оптимизировать SteamOS для портативных игровых консолей других производителей
Это может способствовать популяризации SteamOS и Linux, а также улучшению совместимости и производительности SteamOS.
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Появление маломощных производительных процессоров с интегрированной графикой дало большой импульс сегменту портативных игровых устройств. Одной из компаний, выпустивших такое устройство, стала небезызвестная Valve — её портативный компьютер Steam Deck взбудоражил рынок и подстегнул других производителей к разработке новых, более мощных и конкурентоспособных продуктов. Похоже, что конкуренция со стороны сторонних компаний вообще не беспокоит Valve, даже наоборот, компания не прочь способствовать адаптации своей операционной системы SteamOS для других портативных устройств.

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Операционная система SteamOS на базе Linux одно из преимуществ Valve. Новая версия SteamOS 3.0 оптимизирована для оборудования Steam Deck, тесно интегрирована с платформой Steam и предлагает некоторые эксклюзивные функции, другие производители в основном используют Windows. Как стало известно VideoCardz, представители компании GPD в процессе беседы с сообществом на площадке Indiegogo сообщили, что Valve обратилась к ним с предложением оптимизировать SteamOS 3.0 для их нового портативного игрового ноутбука WIN Max 2 на базе Ryzen 7 6800U — об устройстве уже рассказывалось ранее.

Источник: GPD Indiegogo и VideoCardz
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Неизвестно, пришли ли Valve и GPD к какому-либо соглашению, но оптимизация SteamOS для других портативных устройств на самом деле может быть даже выгодна Valve. Во-первых, таких образом компания расширит экосистему устройств, использующих SteamOS, сделает свой дистрибутив популярнее и в целом повысит внимание к Linux. Во-вторых, оптимизация под более современные платформы позволит Valve получить дополнительный опыт и сделать свою следующую консоль лучше, а может даже сформировать идеальное техническое задание, если Valve снова будет опираться на нестандартный дизайн APU.

Источник:
GPD Indiegogo
VideoCardz
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#steam #игры #портативные консоли #gpd
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