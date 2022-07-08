Вариант AMD не оставил шансов конкуренту.

Недавно были представлены портативные игровые ноутбуки GPD WIN Max 2 — компактные многофункциональные устройства, которые и полноценный ноутбук могут заменить, и настольный компьютер, и стать аналогом портативной игровой консоли, предлагая большой дисплей и производительные компоненты. Большая часть конфигураций основана на AMD Ryzen 7 6800U, но есть модель на Intel Core i5-1260P. Оба процессора предлагают достойную интегрированную графику, Radeon 680M или Iris Xe 96EU соответственно, но по итогу первых тестов модель AMD оказалась гораздо производительнее.

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Большой обзор появился на YouTube канале The Phawx, это только первая часть, но для неё блогер уже провёл около 75 тестов, сравнивая две конфигурации при разных ограничениях TDP. В Borderlands 3 вариант AMD Ryzen 7 6800U на всех уровнях TDP оказался быстрее Intel Core i5-1260P практически в два раза и в целом такая ситуация была характерна для всех других тестируемых игр. Ещё более наглядным примером может стать Horizon Forbidden West, где в разрешении 800p и при ограничении 25 Вт вариант с Ryzen обеспечил около 69 FPS, а Intel — только 25 FPS. Что интересно, 15…20 Вт зачастую достаточно для Ryzen, чтобы выйти на пред-пиковый уровень производительности. Это даёт больше возможностей для настройки и увеличения времени автономной работы.





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The Phawx собирается в ближайшее время опубликовать ещё больше результатов и сравнить GPD WIN Max 2 со Steam Deck. AMD Ryzen 7 6800U отлично показывает себя в портативных устройствах и в ближайшее время ожидается довольно много новинок на базе этого APU.