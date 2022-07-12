Также в бенчмарке отметилась A770M.

Intel поэтапно разворачивает линейку дискретных мобильных и настольных видеокарт Arc Alchemist. Происходит это не так быстро, как хотелось бы, но появились намёки на то, что до появления первых продуктов на базе более производительных решений среднего и высокого класса остаётся не так много времени. Со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @_rogame ресурс VideoCardz сообщает о появлении первых результатов видеокарт A550M и A770M в 3DMark.

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Как и A730M, эти модели основаны на разных версиях графического процессора ACM-G10, существенно отличающихся количеством активных вычислительных блоков Xe-Cores. Если в A770M их количество равно 32, то в A730M уже 24, а в A550M и вовсе 16. Уменьшение активных блоков сопровождается и снижением частоты, поэтому A550M в конечном итоге оказывается существенно медленнее A730M.

Модель A550M тестировали на не самом новом драйвере и без отключения дополнительных оптимизаций, увеличивающих оценку до 15%. В 3DMark Time Spy результат видеокарты 6017 баллов. Ранее в сети публиковались результаты A730M — модель набрала в этом бенчмарке около 10000 баллов, что на 66% больше.

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Intel Arc A770M тестировали в Fire Strike Extreme на тестовом драйвере и неизвестно, были ли включены дополнительные оптимизации. Оценка видеокарты 13244 балла могла бы говорить о паритете с мобильной NVIDIA GeForce RTX 3070, но уже известно, что в играх результаты видеокарт Intel хуже и собственные тесты компании показали, что в среднем A770M на 12% быстрее мобильной RTX 3060.