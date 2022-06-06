Как известно, Южная Корея и Китай первыми знакомятся с дискретной графикой Intel Arc Alchemist. В Южной Корее уже появились ноутбуки на базе младших решений, а в Китае уже анонсировали производительные ноутбуки со старшими видеокартами линейки, вместе с анонсами появляются и первые оценки производительности.
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Китайский блогер Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包) протестировал оказавшийся у него в руках ноутбук Machenike с видеокартой Arc A730M на борту, она основана на старшем графическом процессоре ACM-G10, но не полностью функциональном, активны 24 из 32 ядер Xe и в них содержится 3072 шейдерных блоков. Работает чип на частоте не менее 1100 МГц. Производитель ноутбука тоже опубликовал результаты тестирования в маркетинговых материалах и все они довольно неплохие.
В тесте 3DMark Time Spy от Golden Pig Upgrade Pack оценка графики составила 10107 баллов, это уровень NVIDIA GeForce RTX 3070 или даже Ti версии этой модели, если ориентироваться на данные Notebookcheck. Близкий показатель 10002 балла указывает и производитель в своих материалах, где также есть оценка 23090 баллов для бенчмарка Fire Strike. Эта оценка также указывает на производительность уровня RTX 3070. Но во всех этих тестах есть нюанс, в драйверах Intel реализованы специальные оптимизации для 3DMark, производительность с ними выше, неизвестно, были ли они отключены, результаты с оптимизациями разработчики бенчмарка не учитывают в общей статистике.
Производительность довольно высокая, даже если это результаты с оптимизациями. Можно надеяться на уровень, сравнимый со старшими решениями конкурентов.