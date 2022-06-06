Но есть нюанс, неизвестно, были ли включены секретные оптимизации.

Как известно, Южная Корея и Китай первыми знакомятся с дискретной графикой Intel Arc Alchemist. В Южной Корее уже появились ноутбуки на базе младших решений, а в Китае уже анонсировали производительные ноутбуки со старшими видеокартами линейки, вместе с анонсами появляются и первые оценки производительности.

реклама

Китайский блогер Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包) протестировал оказавшийся у него в руках ноутбук Machenike с видеокартой Arc A730M на борту, она основана на старшем графическом процессоре ACM-G10, но не полностью функциональном, активны 24 из 32 ядер Xe и в них содержится 3072 шейдерных блоков. Работает чип на частоте не менее 1100 МГц. Производитель ноутбука тоже опубликовал результаты тестирования в маркетинговых материалах и все они довольно неплохие.

В тесте 3DMark Time Spy от Golden Pig Upgrade Pack оценка графики составила 10107 баллов, это уровень NVIDIA GeForce RTX 3070 или даже Ti версии этой модели, если ориентироваться на данные Notebookcheck. Близкий показатель 10002 балла указывает и производитель в своих материалах, где также есть оценка 23090 баллов для бенчмарка Fire Strike. Эта оценка также указывает на производительность уровня RTX 3070. Но во всех этих тестах есть нюанс, в драйверах Intel реализованы специальные оптимизации для 3DMark, производительность с ними выше, неизвестно, были ли они отключены, результаты с оптимизациями разработчики бенчмарка не учитывают в общей статистике.

анонсы и реклама 3080 Ti MSI очень дешево в Ситилинке RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр RTX 3070 уже дешевле 80тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Производительность довольно высокая, даже если это результаты с оптимизациями. Можно надеяться на уровень, сравнимый со старшими решениями конкурентов.