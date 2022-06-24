Появились данные внутренних тестов.

Ноутбуки с дискретными видеокартами Intel Arc высокого класса A730M и A770M уже были замечены в Китае и младшую модель даже успели протестировать, но первые результаты оставили неоднозначное впечатление. В одних приложениях и играх результаты A730M ближе к мобильной GeForce RTX 3050 Ti, в других — уже ближе к RTX 3060. Позиционировать видеокарту может помочь официальное руководство Intel для обозревателей, оно содержит результаты внутренних тестирований и эти данные опубликовал ресурс Tom’s Hardware. Аналогичные данные для настольной видеокарты A380, которые появились вчера, были близки к данным из первых обзоров.

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Согласно результатам Intel, в разрешении 1080p при высоких и ультра настройках графики A730M в большинстве игр быстрее мобильной RTX 3050 Ti, а A770M — быстрее мобильной RTX 3060. Есть отдельные игры, где видеокарты уступают конкурентам, иногда существенно, но есть и игры, где новинки Intel ещё более существенно опережают решения NVIDIA. В среднем A730M и A770M в сравнении оказались на 12% быстрее. Однако есть нюанс, как отмечает Tom’s Hardware, в документации Intel не уточняет уровень энергопотребления своих видеокарт, информация о тестируемых ноутбуках приведена ниже:

Intel Arc A730M (TGP 80…120 Вт): Core i7-12700H, DDR5-4800

Intel Arc A770M (TGP 120…150 Вт): Core i9-12900HK, DDR5-4800

NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (TGP 60 Вт): ROG Zephyrus M16, Core i7-11800H, DDR4-3200

NVIDIA GeForce RTX 3060 (TGP 85 Вт): MSI Pulse GL66, Core i9-12900HK, DDR5-4800