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Отключение оптимизаций снижает результаты Intel Arc A380 в 3DMark до 15%
Но в синтетике видеокарта всё ещё смотрится хорошо.
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Intel выпустила новый графический драйвер для видеокарт Arc Alchemist, где появилась возможность отключить дополнительные оптимизации для бенчмарков 3DMark TimeSpy и Port Royal. В сети уже появились первые сравнительные результаты для дискретной настольной видеокарты Arc A380, их опубликовал в своём Twitter* пользователь @0x22h.

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В бенчмарке 3DMark TimeSpy графическая оценка снизилась на 15%, от 5241 до 4449 баллов. В 3DMark Port Royal потери оказались не такими значительными, около 4%, без оптимизаций оценка снизилась с 1854 до 1780 баллов. Но эти результаты всё ещё довольно высоки для видеокарты такого класса. Без оптимизаций Arc A380 в TimeSpy существенно быстрее AMD Radeon RX 6400, а в Port Royal преимущество видеокарты Intel просто огромно, она в несколько раз быстрее конкурентов RX 6400 и RX 6500 XT. Как показали обзоры, в играх дела обстоят несколько иначе.

Результаты без оптимизаций теперь должны учитываться в общей базе данных UL Benchmarks, что позволит сравнивать видеокарту с другими моделями.

Источник:
Twitter* @0x22h
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#intel #видеокарты #intel arc
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