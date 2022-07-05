А вот подтверждения наличия PCIe 5.0 для M.2 разъёма пока нет.

В сети появилась новая информация о настольной платформе Intel Raptor Lake-S, которая, судя по всему, была озвучена во время официального семинара NAS Workshop в Китае, сообщают Wccftech и VideoCardz, перечисляя главные отличия новой платформы 700-серии от существующей 600-серии.

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С новой платформой появятся и новые процессоры Core 13-го поколения, они выглядят как доработанная версия существующих решений 12-го поколения Alder Lake-S, основываясь на том же техпроцессе Intel 7 и предлагая ту же гибридную конструкцию с P- и E-ядрами. Однако ожидается, что P-ядра получат совершенно новую архитектуру Raptor Cove с более высоким IPC, а E-ядер, которые сохранят прежнюю архитектуру Gracemont, станет больше, увеличится и объём кэш-памяти. Как уже известно, флагман предложит 24 ядра (8+16) и 32 потока, а суммарный объём кэш-памяти 2-го и 3-го уровня достигнет 68 МБ. Кроме этого процессоры 13-го поколения получат расширенные возможности разгона.

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Далее подтверждается поддержка платформой «из коробки» оперативной памяти DDR5-5600 и DDR4-3200. Как и предшественники, процессоры Raptor Lake будут предлагать 16 линий PCIe 5.0, 4 линии PCIe 4.0 и 8 линий для межсоединения DMI версии 4.0. Новый чипсет получит обновление, предлагая дополнительные линии PCIe 4.0 и больше портов USB 3.2 Gen 2x2 (20G), PCIe 3.0 и SATA III. Что странно, о дополнительных линиях PCIe 5.0 для M.2 накопителя не упоминается и это противоречит недавним слухам.