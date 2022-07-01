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В арсенале Denuvo появилось решение для защиты DLC от пиратства
Защита популярных игровых платформ, по мнению компании, недостаточно хороша.
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Под защитой известной всем любителям игр антипиратской технологии Denuvo теперь будут не только сами игры, но и DLC. Накануне Irdeto, материнская компания Denuvo, объявила о запуске SecureDLC — решения для защиты загружаемого контента от пиратства. Как объясняет компания, это первое подобное решение в отрасли, оно поможет разработчикам и издателям расширить доходы, получаемые от дополнительного контента.

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Форма распространения дополнительного контента в виде DLC стала очень популярной. Зачастую игры после запуска получают несколько DLC и это могут быть довольно большие контентные дополнения, продлевающие сюжетную линию на многие часы. Некоторые проекты используют особую модель распространения, когда основанная игра бесплатна, но в той или иной мере ограничена, а расширяющие возможности DLC к ней уже нужно покупать. Сетевые игры, как правило, имеют сезонные дополнения и разные «косметические» наборы, которые тоже стоят денег. Всё это значительные возможности для получения доходов разработчиками и издателями.

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Как считает компания, защита DLC на популярных игровых платформах, таких как Steam и Epic, легко обходится сторонними программами. Игроки могут получать доступ к загружаемому контенту, не платя за него. Для защиты от этого вектора пиратских атак и предназначено решение SecureDLC. Оно имеет простую реализацию в виде API и подходит не только для тех игр, что используют защиту Denuvo Anti-Tamper, но и для бесплатных проектов, которые полагаются на поток доходов от DLC.

Источник:
Irdeto
FPS Review
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#игры #denuvo
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