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На сайте MSI показалась MAG B660M MORTAR MAX WiFi DDR4 — плата разгоняет Intel Alder Lake-S не-K
Внешний тактовый генератор лишь одно из отличий от стандартной модели (не MAX).
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Источник: MSI

MSI анонсировала в мае материнскую плату MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4. Модель без обозначения MAX уже была представлена производителем ранее, одно из отличий новой модификации — наличие внешнего тактового генератора и фирменной технологии OC ENGINE, вместе они позволят разгонять неразгоняемые процессоры Intel Alder Lake-S, модели без индекса K. Также новая версия поддерживает PCIe-Express 5.0 x16 для установки видеокарт и получила новый модуль беспроводной связи Intel AX211 Wi-Fi 6E. В зависимости от региона, модель ожидается в июле или августе, похоже, всё идёт по плану, поскольку плата накануне появилась на официальном сайте производителя.

Источник: MSI

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Модели с внешним тактовым генератором от других производителей уже присутствуют на рынке, но поддерживают всё ещё довольно дорогую оперативную память DDR5. Вариант MSI может помочь сэкономить и собрать систему с DDR4 памятью и процессором non-K. Процессоры Intel Alder Lake-S хорошо разгоняются по шине и это может существенно увеличить производительность, правда Intel делать этого не рекомендует. Плата оценивается в 199 USD без учёта налогов.

Источник: MSI Gaming, YouTube
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MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4 хорошо оснащена, питание реализовано по схеме 12+1+1 Duet Rail Power System, четыре слота оперативной памяти позволяют установить до 128 ГБ. Разъёмы для подключения накопителей включают: 4×SATA 3.0 от чипсета, 2×SATA 3.0 от дискретного контроллера ASMedia ASM1061, 2×M.2 PCI-Express 4.0 x4. Есть 2,5-гигабитный сетевой адаптер Realtek 8125BG, упомянутый выше модуль беспроводной связи Intel, аудио чип Realtek ALC897. На задней панели много USB разъёмов: 8×USB 2.0, 2×USB 3.2 Gen 1, 4× USB 3.2 Gen 2, 1× USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C).

Источник:
MSI
MSI Gaming, YouTube
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#intel #msi #материнские платы #alder lake-s
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она ещё месяц назад там была опубликована
На сайте MSI показалась MAG B660M MORTAR MAX WiFi DDR4 — плата разгоняет Intel Alder Lake-S не-K
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У Газпрома одно из самый твёрдых в Мире обеспечений капитализации. А падает, потому что правители России упорно пытаются плыть против рынка. Соответственно и приплывают.... совсем не туда.
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