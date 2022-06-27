Intel продолжает работать над видеокартами Arc, не только игровыми, но и профессиональными. Начать компания решила с самых простых решений, в Китае появилась недорогая Arc A380 для массового потребительского рынка, теперь, похоже, подошла очередь бюджетных профессиональных аналогов.
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В базе данных SiSoftware заметили сразу два решения — это уже знакомая Arc Pro A40 и совершенно новая Arc Pro A50. Обе модели попали в одну запись, что намекает на их очень близкие характеристики. Вероятно, они используют один и тот же графический процессор ACM-G11, отличается только количество активных блоков Xe. Старший вариант Pro A50 может быть аналогом потребительской A380 и предлагать 8 Xe-ядер, 128 вычислительных блоков EU и 1024 шейдерных блоков. Вариант Pro A40 должен быть урезанной версией этой модели. В обоих случаях конфигурация памяти включает 6 ГБ GDDR6, 96-бит.
Таким образом, компания продолжает развёртывать свои продукты начального уровня, когда появятся высоко-производительные и профессиональные игровые решения на базе графического процессора ACM-G10 — пока непонятно.
- Источник:
- SiSoftware
- VideoCardz