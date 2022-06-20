В сети продолжается обсуждение первой настольной дискретной видеокарты Intel Arc A380, которую компания представила в Китае на прошлой неделе. Отдельно от готовых ПК видеокарта предлагается пока только одним производителем — это достаточна известная в азиатско-тихоокеанском регионе компания GUNNIR. Свой вариант под названием Photon компания GUNNIR представила практически сразу после презентации Intel, а накануне модель заметили на торговой площадке JD.com с ценой, в четыре раза превышающей рекомендованную. Видеокарта попала в руки ресурсу MyDrivers, где её подробно изучили, в публикации есть много интересного, включая снимок печатной платы, передаёт Wccftech.
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Подтвердились некоторые технические особенности GUNNIR Intel Arc A380 Photon 6G OC, в системе охлаждения используется алюминиевый радиатор с одной никелированной медной тепловой трубкой диаметром 6 мм. Трубка S-образно изогнута и проходит через радиатор в трёх местах, включая крупную контактную площадку, отводящую тепло от графического процессора ACM-G11 и чипов памяти.
Печатная плата компактная и соответствует уровню решения, используется скромная подсистема питания со схемой фаз 2+1, чего должно быть достаточно — видеокарта не отличается высоким энергопотреблением, вся плата потребляет всего лишь 92 Вт. Неизвестно, стандартный ли это дизайн платы или собственное решение GUNNIR.
Используемые чипы памяти K4ZAF325BM-HC16 произведены Samsung. Что интересно, в их спецификациях указана стандартная скорость работы 16 Гбит/с, но Intel почему-то уже после запуска уведомила об изменении характеристик и снижении скорости до 15,5 Гбит/с. Вероятно, у продвинутых пользователей не возникнет проблем с увеличением скорости памяти до 16 Гбит/с, отмечает Wccftech, конечно, если разгон не заблокируют.