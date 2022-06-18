Память немного медленнее, чем ожидалось.

Некоторые спецификации недавно представленной в Китае видеокарты Intel Arc A380 изменились, теперь компания указывает на применение немного более медленной памяти, сообщает VideoCardz, — используются чипы GDDR6 15,5 Гбит/с, а не 16 Гбит/с. Общая пропускная способность меньше на 3%, чем в случае с более быстрыми чипами, вряд ли это кардинально скажется на производительности бюджетного решения. Теперь понятно, почему первая нестандартная видеокарта от китайской компании GUNNIR оснащалась памятью 15,5 Гбит/с.

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Скорость памяти не единственный вопрос, появившийся у сообщества после выхода первых решений партнёров Intel, вопросы возникли и к версии HDMI. Компания GUNNIR указывала для своей видеокарты поддержку HDMI версии 2.0, как объяснила Intel в своём официальном Twitter (заблокирован в РФ), видеокарты Arc Alchemist поддерживают HDMI 2.1, но решение о применении той или иной версии остаётся за производителем видеокарты.