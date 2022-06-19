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На китайских площадках в продаже заметили первые видеокарты Intel Arc A380 с ценником около 600 USD
Рекомендованная цена была в 4 раза меньше.
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На этой неделе Intel представила в Китае первую дискретную видеокарту для настольных систем, бюджетное решение Arc A380 должно составить конкуренцию Radeon RX 6400 от компании AMD, как заявляет Intel, её видеокарта предлагает лучшее соотношение производительности и цены. Видеокарте была назначена рекомендованная стоимость 1030 юаней или примерно 155 долларов США, однако первая появившаяся в свободной продаже модель стоит практически в 4 раза больше, сообщает VideoCardz.

Источник: JD.com

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Первое нестандартное решение Arc A380 от компании GUNNIR было анонсировано вскоре после объявления Intel, пока это единственное стороннее решение, которое удалось заметить в сети, но в этом месяце свои варианты должны представить и другие производители-партнёры Intel. Так вот, торговая площадка JD.com выставила данную модель с ценником 3999 юаней с учётом налогов, по текущему курсу это примерно 595 долларов США. Непонятно, это просто временный заполнитель в ожидании поставок, или видеокарту действительно хотят продавать по такой цене в условиях ограниченного предложения, когда первые видеокарты в основном будут поставлять сборщикам готовых систем.

Источник:
JD.com
VideoCardz
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#intel #видеокарты #intel arc #intel arc alchemist
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