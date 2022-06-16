В играх производительность должна быть выше.

Вчера компания Intel официально представила дискретную настольную видеокарту Arc A380 6 ГБ в Китае, утверждая, что модель предлагает на 25% лучшее соотношение производительности и цены по сравнению с конкурентом в лице Radeon RX 6400 от AMD. Пока независимых игровых тестов ещё не было, ждать их, вероятно, осталось недолго, а пока можно взглянуть на результат A380 в Geekbench.

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В OpenCL бенчмарке Geekbench видеокарта набрала 36267 баллов. Если обратиться к глобальной статистике, то практически аналогичные результаты показывают такие видеокарты, как NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ и AMD Radeon RX 570 — решения среднего сегмента прошлых лет, которые пользуются большой популярностью и сейчас, GTX 1060 так и вовсе уже долгое время лидирует в статистике Steam.

В глобальной статистике пока нет RX 6400 из-за малого количества зарегистрированных результатов, один отдельный результат рассматривался ранее, тогда видеокарта набрала 40417 баллов. Несмотря на это превосходство, в играх Arc A380 может оказаться производительнее, почему — объяснялось в одной из недавних новостей, но пока результатов слишком мало, чтобы делать однозначные выводы.

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Относительно старых видеокарт новинка Intel имеет явные технологические преимущества, это не только новая эффективная архитектура, но и поддержка современных технологий, включая DirectX 12 Ultimate и многообещающее масштабирование XeSS.