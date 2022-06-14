Ноутбуки и настольные компьютеры с дискретными видеокартами Intel Arc Alchemist начинают появляться в Китае. Энтузиастам уже удалось заполучить ноутбук Machenike L16W с производительной видеокартой Arc A730M и протестировать его в синтетических бенчмарках и играх. Результаты получились неоднозначные, вероятно, видеокарта ещё страдает от недостаточной оптимизации, но уже видно, что производительность находится где-то между таких мобильных решений, как NVIDIA GeForce RTX 3060 и 3050 Ti. Теперь в копилку тестов можно добавить появившийся сегодня результат Machenike L16W в Geekbench, в тесте OpenCL видеокарта набрала 47426 баллов.
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Этот результат является ещё одной возможностью сопоставить Intel Arc A730M с решениями конкурентов и понять, стоит ли ориентироваться на результаты Geekbench в случае с видеокартами Intel. Судя по общей статистике результатов, оценка A730M ставит её в один ряд с GTX 1070, а если говорить о мобильных решениях, то вблизи располагаются GTX 1080 Max-Q и RTX 2050.
Очевидно, что позиционирование в Geekbench OpenCL не совпадает с позиционированием в играх — конкуренты RTX 3060 и 3050 Ti в среднем набирают 92000 и 62000 баллов соответственно.
Этот вывод теперь позволяет по-другому взглянуть на результаты флагманской настольной Intel Arc A770 — видеокарта отметилась в апреле результатом 85585 баллов, что соответствует оценке RTX 2060 SUPER и RTX 2070. По аналогии с A730M, производительность A770 в играх должна быть существенно выше, чем у этих решений, а значит стоит ожидать, что A770 действительно сможет догнать RTX 3070 и RTX 3080, только неизвестно, когда же она наконец появится на глобальном рынке.
- Источник:
- Geekbench