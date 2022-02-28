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Radeon RX 6400 оказалась на 23% медленнее RX 6500 XT в тесте Geekbench OpenCL
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В начале года компания AMD представила бюджетные видеокарты Radeon RX 6500 XT и RX 6400, если о первой всё уже известно, то вторая доступна только для OEM производителей, поэтому в сети практически нет результатов тестирований, а они могут быть достаточно интересны, в случае, если кто-то будет размышлять о покупке готовой системы с такой видеокартой. Первые результаты появились в Geekbench, отмечает Tom's Hardware, по тестированию нельзя напрямую судить о производительности в играх, но можно приблизительно оценить, насколько RX 6400 слабее «старшего брата».

Источник: Twitter @BenchLeaks OpenCL и Vulkan

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Максимальный результат в серии тестов Geekbench OpenCL составил 40417 баллов, в Vulkan — 37673. При этом среднее значение в соответствующих тестах для RX 6500 XT равно 52287 и 37435 баллов. В Vulkan оценка практически не отличается, а вот в OpenCL модель RX 6400 практически на 23% медленнее. Стоит напомнить, что обе видеокарты основаны на одном и том же графическом процессоре Navi 24, но в версии для RX 6400 меньше активных блоков, если говорить о потоковых процессорах, то их 768 против 1024 у старшего варианта. Максимальные частоты также существенно отличаются, 2321 против 2815 МГц.

Источник: Geekbench OpenCL и Vulkan
#amd #видеокарты #amd radeon #тесты не тесты
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