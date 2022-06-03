А самыми популярными видеокартами всё также остаются GTX 1060 и GTX 1650.

Новый отчёт по оборудованию игровой платформы Steam показывает изменения в предпочтениях её пользователей за прошедший месяц. Доля операционной системы Windows 11 продолжает расти среди игроков и уже приближается вплотную к 20% (19,59%). Стоит ожидать увеличения темпов перехода, ведь недавно Windows 11 стала доступна всем пользователям с совместимым оборудованием в центре обновления Windows. Лидером по-прежнему остаётся Windows 10 (73,89%) и вряд ли ситуация изменится в ближайшее время, учитывая ещё долгий срок поддержки уже полюбившейся многим «десятки».

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Высокие темпы роста пользователей Linux, вызванные выходом Steam Deck, сходят на нет, в мае аудитория этих операционных систем практически не изменилась, но держится выше 1% (1,12%), при этом видна миграция пользователей на новый выпуск Ubuntu 22.04 LTS с длительным сроком поддержки.

Анализ аппаратного обеспечения показывает, что 6-ядерные процессоры набирают популярность (32,89%), они практически догнали 4-ядерные (33,03%), которые пока лидируют. Вероятно, какое-то время 4- и 6-ядерные модели будут занимать примерно равные доли, но в будущем присутствие многоядерных моделей будет только усиливаться.

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Самыми популярными видеокартами до сих пор остаются NVIDIA GeForce GTX 1060 (6,98%) и GTX 1650 (6,25%). Если посмотреть на динамику изменений, то в мае среди пользователей Steam больше всего обновлялись на RTX 3080 (+0,24%) и RTX 3070 (+0,19%), также в лидерах по обновлению RTX 3060 (+0,18%) и даже GTX 1070 (+0,18%). Пользователи постепенно переходят на более производительные графические решения, ситуация для этого сейчас вполне подходящая. Кто-то выбирает новые видеокарты, а кто-то решения предыдущих поколений. Больший интерес вызывают варианты на 6 ГБ (21,45%) или 8 ГБ (25,28%) видеопамяти, бюджетные варианты с 4 ГБ тоже популярны (17,31%). Предпочтение игроки отдают FHD мониторам (67,32%) и конфигурациям с двумя такими мониторами (68,80%).