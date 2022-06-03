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Steam в мае: доля Windows 11 и 6-ядерных CPU растёт, пользователи переходят на RTX 3080 и 3070
А самыми популярными видеокартами всё также остаются GTX 1060 и GTX 1650.
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Новый отчёт по оборудованию игровой платформы Steam показывает изменения в предпочтениях её пользователей за прошедший месяц. Доля операционной системы Windows 11 продолжает расти среди игроков и уже приближается вплотную к 20% (19,59%). Стоит ожидать увеличения темпов перехода, ведь недавно Windows 11 стала доступна всем пользователям с совместимым оборудованием в центре обновления Windows. Лидером по-прежнему остаётся Windows 10 (73,89%) и вряд ли ситуация изменится в ближайшее время, учитывая ещё долгий срок поддержки уже полюбившейся многим «десятки».

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Высокие темпы роста пользователей Linux, вызванные выходом Steam Deck, сходят на нет, в мае аудитория этих операционных систем практически не изменилась, но держится выше 1% (1,12%), при этом видна миграция пользователей на новый выпуск Ubuntu 22.04 LTS с длительным сроком поддержки.

Источник данных: Steam Hardware Survey

Анализ аппаратного обеспечения показывает, что 6-ядерные процессоры набирают популярность (32,89%), они практически догнали 4-ядерные (33,03%), которые пока лидируют. Вероятно, какое-то время 4- и 6-ядерные модели будут занимать примерно равные доли, но в будущем присутствие многоядерных моделей будет только усиливаться.

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Самыми популярными видеокартами до сих пор остаются NVIDIA GeForce GTX 1060 (6,98%) и GTX 1650 (6,25%). Если посмотреть на динамику изменений, то в мае среди пользователей Steam больше всего обновлялись на RTX 3080 (+0,24%) и RTX 3070 (+0,19%), также в лидерах по обновлению RTX 3060 (+0,18%) и даже GTX 1070 (+0,18%). Пользователи постепенно переходят на более производительные графические решения, ситуация для этого сейчас вполне подходящая. Кто-то выбирает новые видеокарты, а кто-то решения предыдущих поколений. Больший интерес вызывают варианты на 6 ГБ (21,45%) или 8 ГБ (25,28%) видеопамяти, бюджетные варианты с 4 ГБ тоже популярны (17,31%). Предпочтение игроки отдают FHD мониторам (67,32%) и конфигурациям с двумя такими мониторами (68,80%).

Источник:
Steam Hardware Survey
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#steam #отчеты
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Эовейн Триада
18:29
А чего ты такой агрессивный везде?))
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daimos
18:26
Пидораст ты, полляма на похороны минимум в москве
Steam в мае: доля Windows 11 и 6-ядерных CPU растёт, пользователи переходят на RTX 3080 и 3070
Муж_ЗАГЛOТА
18:26
и почему народ любит асусы. Да еще и обрубки???
Ремонт и обзор беспроводной мыши A4Tech Bloody R8 (R8-A7105-M)
Муж_ЗАГЛOТА
18:22
это те нищеброды, что мышку за 5$ на алике покупают))) Хз сколько она стоила, но приблизительно в те годы самый дешман стоил по таким мышкам 35-40$. А это говно недофирменное стоило, как обычно на пор...
Ремонт и обзор беспроводной мыши A4Tech Bloody R8 (R8-A7105-M)
Alagar81
18:19
>>>>Где вы гарантию на плашки в 5-10 лет видели? Чувак остановись! 😂 По форумам прогуляйся что ли, там напиши это, пусть народ поугарает 🤣🤣🤣 Ну почему я не пишу то, чего сам не попробовал в реале...
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Александр Ледяев
18:18
не пизди,платил оон.сам в теме если всё честно платить жить будешь на 150 тысяч рублей,платил он.ни разу не видел честного частного предпринимателя.
Steam в мае: доля Windows 11 и 6-ядерных CPU растёт, пользователи переходят на RTX 3080 и 3070
Vitaly St
18:16
Размечтались. 4070=3080, 4080=3090, 4090=3090ти+++ Ни о каком 2х реальной производительности можно не мечтать.
GeForce RTX 4090 получит скромный теплопакет на 450 Вт и будет в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090
daimos
18:16
А куда ты клонишь!? Каждый покупает по средствам, здесь нет противоречия. Вопрос соответствия цены тому, что покупаешь. И наш ретейл здесь особняком собирает мат
Steam в мае: доля Windows 11 и 6-ядерных CPU растёт, пользователи переходят на RTX 3080 и 3070
Муж_ЗАГЛOТА
18:15
ну с эти не поспоришь, родился в хлеву наш гордый узбек!
Ремонт и обзор беспроводной мыши A4Tech Bloody R8 (R8-A7105-M)
Муж_ЗАГЛOТА
18:13
ну вы и жжете товарищи все как один! прежде чем, фото выложить протрите! Ну ладно эти пидарги недоделанные, привыкли, как свиньи жить. А у тебя в чем проблемка? Закажи с алика колпачки и не позорься и...
Ремонт и обзор беспроводной мыши A4Tech Bloody R8 (R8-A7105-M)
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