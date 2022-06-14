Новинок во втором полугодии ожидается много.

Инсайдеры продолжают обсуждать возможные сроки запуска новых видеокарт и процессоров, во втором полугодии ожидают множество новинок, так AMD готовит абсолютно новую платформу с новыми процессорами и новыми видеокартами. Компания планирует выпустить процессоры Ryzen 7000 (Raphael) и материнские платы AM5 осенью — вот и всё, что официально известно о сроках запуска. Со ссылкой на слухи от известного инсайдера Greymon55 ресурс VideoCardz сообщает, что AMD может обновить всю свою настольную платформу решениями следующего поколения в течение 2 месяцев: видеокарты Radeon RX 7000 на базе архитектуры RDNA 3 должны появиться в период с конца октября до середины ноября, чуть раньше представят первые процессоры Ryzen 7000 на базе архитектуры Zen 4.

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Также опираясь на другие слухи ресурс сообщает, что запуск линейки видеокарт Radeon RX 7000 могут начать с самых быстрых решений на базе графического процессора Navi 31, это должны быть модели RX 7900. Далее на рынок якобы выйдут решения среднего класса на базе Navi 33, а потом образовавшийся пробел заполнят производительные решения на базе Navi 32.

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Если собрать все слухи вместе, то получается, что конкуренты будут выпускать свои решения практически в одно и тоже время. Однако ситуация на рынке изменчива, поэтому, даже если эти слухи верны, по мере приближения к концу года планы компаний могут ещё неоднократно измениться.