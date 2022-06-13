Видеокарта неплохо показала себя и отлично вписалась между RX 6700 XT и RX 6650 XT.

Новая видеокарта AMD Radeon RX 6700 накануне появилась на официальном сайте компании, как уже отмечалось ранее, скорее всего, запуск новой игровой модели не планировался, это вынужденная мера для реализации специальных майнинговых видеокарт BC-2235, которые сейчас уже никому не нужны. Первой свои варианты BC-2235 в игровые решения переделала Sapphire, в Китае новинки уже появились и сегодня были впервые протестированы в синтетических бенчмарках, что также позволило выявить нюанс с драйверами.

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AMD выпустила для Radeon RX 6700 обновлённый драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 22.5.2, он существенно повышает производительность этой необычной модели, сообщает VideoCardz, ссылаясь на данные пользователя Twitter (заблокирован в РФ) @Zed__Wang. Со стандартным драйвером 22.5.2 в 3DMark Time Spy вариант видеокарты Sapphire Radeon 6700 PULSE набирает 9427 баллов и 10304 балла с повышенным на 15% лимитом энергопотребления. С обновлённым драйвером оценки до 18% лучше: 11166 и 11414 баллов соответственно. По наблюдениям ресурса, стандартная RX 6700 XT набирает 12872 баллов, что практически на 13% больше лучшей оценки новой модели. С другой стороны, новинка быстрее недавно выпущенной RX 6650 XT до 10%.

Стандартные спецификации AMD

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В целом, вариант выглядит неплохо, занимая промежуточную позицию между RX 6700 XT и RX 6650 XT. Причём относительно последней модель выглядит гораздо привлекательнее, лучше всё: более производительный графический процессор с большим кэшем 3-го уровня, подсистема памяти большего объёма и с большей пропускной способностью. Однако стоит отметить, что вариант Sapphire разогнан до 2495 МГц и для него производитель указывает TBP до 220 Вт, что выше стандартных спецификаций AMD. Также на данный момент не ясна ситуация с ценой и масштабами запуска.