На прошлой неделе компания Sapphire без лишнего шума выпустила необычную видеокарту AMD Radeon 6700, новинка оперативно появилась в первых розничных магазинах за рубежом, модель уже заметили в Китае. Упаковка Radeon 6700 не имела каких-либо существенных отличий от других видеокарт производителя, однако привлекало внимание наименование, в котором не было привычной приставки RX. Это может быть намёк на нестандартность решения, которое не вписывается в официальный ряд игровых видеокарт AMD — Sapphire переделала майнинговую видеокарту BC-2235 в потребительское, игровое решение. Но похоже, что Radeon 6700 всё-таки не отдельная инициатива Sapphire, видеокарта официально появилась на сайте AMD, что заметили внимательные пользователи сообщества Reddit.
реклама
AMD называет модель в соответствии с устоявшимися правилами, приставка RX в данном случае есть. Основные характеристики совпадают, Sapphire выделяется лишь большими частотами графического чипа, который несёт в себе 2304 потоковых процессора, 144 текстурных блока и 64 блока рендеринга. Конфигурация памяти необычна для линейки: 10 ГБ GDDR6 16 Гбит/с, работающие на 160-битной шине. Это повлияло на контроллер памяти и, в свою очередь, на доступный объём кэша 3-го уровня Infinity Cache, здесь его 80 МБ, что меньше, чем 96 МБ у полноценной RX 6700 XT, но гораздо больше, чем 32 МБ у RX 6650 XT.
Вполне вероятно, что вслед за появлением Radeon RX 6700 на официальном сайте AMD последует более широкий запуск и от других партнёров компании, которые занимались выпуском майнинговых видеокарт BC-2235.
- Источник:
- AMD
- Reddit u/drAgonear_AA