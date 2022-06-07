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Apple представила технологию масштабирования для игр MetalFX и новый API быстрой загрузки
Совместимые с MetalFX игры скоро появятся на устройствах Apple.
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Компьютеры Apple становятся производительнее и популярнее, охватывая всё большее количество потребителей из разных категорий. В компании серьёзно нацелены и на игровой сегмент, на мероприятии WWDC 2022 были представлены некоторые подробности об обновлении программных API, которые помогут играм на компьютерах Apple работать быстрее.

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Во-первых, компания представила следующую версию графического API Metal 3, в ней появилась фирменная технология масштабирования MetalFX Upscaling — ответ на популярные технологии NVIDIA DLSS и AMD FSR. Старший директор графического отдела Apple Software Джереми Сэндмел (англ. Jeremy Sandmel) объяснил (1:22:00), что MetalFX сочетает пространственное масштабирование (Spatial Upscaling) и технологию сглаживания Temporal Anti-Aliasing (TAA).

Первыми играми с поддержкой технологии станут No Man’s Sky и Resident Evil Village, они должны стать доступны в конце этого года, а потом подтянется ещё и GRID Legends. Руководитель отдела перспективных технических исследований Capcom Масару Идзюин (англ. Masaru Ijuin) отметил (1:23:40), что Resident Evil Village будет работать без каких-либо проблем на компьютерах Apple начиная с MacBook Air и заканчивая Mac Studio.

Во-вторых, Apple внедряет новый API для ускорения загрузки игр и потоковой передачи текстур, он получил название Fast Resource Loading API. Это фирменный аналог уже известных Microsoft DirectStorage, NVIDIA RTX I/O и AMD Smart Access Storage. Новый API позволит реализовать кратчайший путь для данных при их перемещении с накопителя в унифицированную память.

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Источник:
Apple WWDC 2022, YouTube
Engadget
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