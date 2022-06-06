Две самые популярные мыши Razer соответствуют требованиям экологической устойчивости.

В прошлом году Razer объявила о долгосрочной программе устойчивого развития на ближайшие 10 лет #GoGreenWithRazer и объявила о партнёрстве с компанией по сертификации безопасности UL для совместной работы над определением ключевых показателей воздействия на окружающую среду игровых продуктов и продвижения их экологической маркировки. Среди положений программы #GoGreenWithRazer есть те, которые указывают на необходимость применения переработанных и перерабатываемых экологически чистых материалов. Накануне компания отметила Всемирный день окружающей среды, объявив о первых продуктах, получивших сертификат ECOLOGO от UL. К слову, в UL разрабатывают известные бенчмарки 3DMark.

реклама

Первыми сертифицированными знаком ECOLOGO продуктами стали популярные игровые мыши Razer Basilisk V3 и DeathAdder Essential. Они соответствуют нормам UL 2710 «Требования к проверке экологической устойчивости портативных электронных изделий». Для выдачи сертификата специалисты UL оценили множество критериев, в числе которых были:

соответствие нормам ЕС по ограничению использования опасных химических веществ

оценка воздействия на кожу

ремонтопригодность, включая простоту разборки и осведомлённость авторизованных поставщиков о перерабатываемых компонентах

экологичность упаковки

соблюдение экологических норм на предприятиях Razer

анонсы и реклама 3080 Ti MSI очень дешево в Ситилинке RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр RTX 3070 уже дешевле 80тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Маркировка ECOLOGO появится на всех упаковках Razer Basilisk V3 и DeathAdder Essential к концу 2022 года, все владельцы этих продуктов могут порадоваться, узнав, что их мыши изготовлены с соблюдением принципов устойчивого развития.