В прошлом году Razer объявила о долгосрочной программе устойчивого развития на ближайшие 10 лет #GoGreenWithRazer и объявила о партнёрстве с компанией по сертификации безопасности UL для совместной работы над определением ключевых показателей воздействия на окружающую среду игровых продуктов и продвижения их экологической маркировки. Среди положений программы #GoGreenWithRazer есть те, которые указывают на необходимость применения переработанных и перерабатываемых экологически чистых материалов. Накануне компания отметила Всемирный день окружающей среды, объявив о первых продуктах, получивших сертификат ECOLOGO от UL. К слову, в UL разрабатывают известные бенчмарки 3DMark.
реклама
Первыми сертифицированными знаком ECOLOGO продуктами стали популярные игровые мыши Razer Basilisk V3 и DeathAdder Essential. Они соответствуют нормам UL 2710 «Требования к проверке экологической устойчивости портативных электронных изделий». Для выдачи сертификата специалисты UL оценили множество критериев, в числе которых были:
- соответствие нормам ЕС по ограничению использования опасных химических веществ
- оценка воздействия на кожу
- ремонтопригодность, включая простоту разборки и осведомлённость авторизованных поставщиков о перерабатываемых компонентах
- экологичность упаковки
- соблюдение экологических норм на предприятиях Razer
Маркировка ECOLOGO появится на всех упаковках Razer Basilisk V3 и DeathAdder Essential к концу 2022 года, все владельцы этих продуктов могут порадоваться, узнав, что их мыши изготовлены с соблюдением принципов устойчивого развития.
- Источник:
- Razer