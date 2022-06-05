Но если с таким TDP производительность будет на уровне RTX 3080, то это замечательно.

В слухах о следующем поколении видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 флагманским моделям приписывают довольно высокое энергопотребление, но при этом и производительность обещают немалую, самые быстрые решения всегда были прожорливыми, для них выжимают максимум из доступных технологий. Зато решения среднего уровня обычно предлагают оптимальное сочетание рабочих температур и энергопотребления, производительности и стоимости. Здесь у многих большие надежды на новый технологический процесс, который, в теории, должен позволить создать очень эффективные решения среднего сегмента. Но аппетит у будущей RTX 4060 может быть повышен.

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Ссылаясь на сообщение инсайдера @kopite7kimi в Twitter (заблокирован в РФ) ресурс VideoCardz передаёт, что уровень TDP у RTX 4060 может быть даже выше, чем у RTX 3070, а для последней этот показатель равен 220 Вт. При этом TDP для RTX 3060 равен 170 Вт и это на 10 Вт больше, чем у RTX 2060. Иными словами, в новой серии инсайдер ожидает значительный скачок в энергопотреблении среднего сегмента. Однако обсуждать TDP без информации о производительности не очень корректно, если новая RTX 4060 предложит быстродействие RTX 3080 с TDP 320 Вт, то при возросшем для сегмента энергопотреблении эффективность моделей по соотношению FPS на Ватт будет очень высокой, а аналоги RTX 3060 по производительности могут в конечном итоге оказаться в APU, об этом тоже говорилось в недавних слухах.