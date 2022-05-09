Подготовка новых APU уже подтверждена.

Недавно подтвердились намерения компании AMD представить в будущей линейке процессоров AMD Ryzen 7000 мобильное семейство APU под кодовым названием Phoenix. В официально известной информации не упоминается, какую графическую архитектуру будет использовать интегрированная графика, однако специалисты, пристально следящие за обновлениями драйверов AMD с открытым исходным кодом, считают, что это будет RDNA 3. С заявлениями инсайдеров о существенном увеличении количества вычислительных блоков, это может намекать, что производительность интегрированной графики следующего поколения достигнет уровня бюджетных дискретных видеокарт текущего поколения, но каких?

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Со ссылкой на запись инсайдера Greymon55 в Twitter (заблокирован в РФ) ресурс VideoCardz сообщает, что производительность интегрированной графики будущих APU может соответствовать такой видеокарте, как мобильная NVIDIA GeForce RTX 3060M в версии на 60 Вт. При этом энергопотребление всего APU, включая процессорную часть, находится в диапазоне от 35 Вт до 45 Вт. Если слухи верны, следующее поколение APU AMD должно обеспечить уровень производительности, достаточный для комфортной игрового процесса в современных проектах с высоким качеством графики.