Можно сравнить c NVIDIA GT 720 и GT 730, но, возможно, текущий результат не максимальный.

Китайские компании прикладывают большие усилия для создания собственных вычислительных и графических процессоров, в последнее время в этом направлении можно заметить большие успехи. Наверняка многие уже слышали о x86 процессорах Zhaoxin, у компании есть несколько линеек, например, модели KaiXian обеспечивают довольно неплохую производительность и используются в широком ассортименте продукции, в том числе, потребительских ноутбуках и компьютерах, их можно встретить в серии продуктов Lenovo Kaitian (кит. 联想开天).

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Zhaoxin работает и над графическими ускорителями, судя по информации из различных новостей, в частности, дочерняя компания Glenfly занимается видеокартами и драйверами дисплея. На сайте Glenfly и различных китайских форумах можно найти фотографии с испытанием образца одной из моделей — в бенчмарке Unigine Heaven она показывала 20…30 FPS и это было год-два назад.

Теперь китайские видеокарты добрались до Geekbench, неизвестная модель Glenfly Arise 1020 была протестирована в OpenCL бенчмарке на платформе компании Zhaoxin с процессором KaiXian KX-U6780A — это 8-ядерный чип с частотой 2,7 ГГц и поддержкой памяти DDR4. Общий результат оказался довольно низким — 579 баллов. Вероятно, это не максимальные возможности видеокарты, некоторые тесты и вовсе не удалось пройти, поэтому лучше сравнивать модель не по общему показателю, а по отдельным составляющим.

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Например, в тесте Depth of Field оценка составила 7325 баллов, а в Particle Physics — 10046 баллов с количеством FPS 267,6. Среди свежих результатов Geekbench можно найти близкие оценки у моделей NVIDIA GT 720 и GT 730, также можно вспомнить недавно появившийся «эксклюзив» GT 1010, он показывает в два раза большие результаты. Неизвестно, как позиционируется Glenfly Arise 1020, если это модель начального уровня, то результат уже можно оценивать удовлетворительно.