Флагман может появиться в продаже в августе, но есть причины для изменения графика.

Вчера появились слухи о последовательном запуске видеокарт NVIDIA нового поколения, начиная с более производительной модели GeForce RTX 4090, сегодня они получили продолжение. Как сообщает VideoCardz, RTX 4090 действительно может быть первой видеокартой, выпущенной на рынок, ожидается модель на прилавках магазинов уже в августе, при этом анонс и презентацию серии ожидают в июле. Следующие модели будут поступать в продажу с задержкой один месяц, иными словами, в сентябре должны начать продажи RTX 4080, а в октябре — RTX 4070. Но есть нюанс, как объясняет VideoCardz, высока вероятность изменения графика из-за существенных запасов видеокарт GeForce RTX 30 серии.

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Также есть новые технические подробности, всё-таки ресурс склоняется к тому, что каждая из трёх этих видеокарт получит собственный графический процессор, но две флагманские модели могут получить одну печатную плату PG139, вариант для RTX 4090 получит обозначение SKU330, а вариант для RTX 4080 — SKU360. Что касается характеристик графических процессоров, сообщается, что партнёры ещё не получили актуальную информацию, а чипы продолжают тестировать.