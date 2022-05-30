Это отличается от стратегии запуска RTX 30 серии.

Инсайдеры предполагают, что до презентации видеокарт NVIDIA GeForce нового поколения осталось несколько месяцев, новинки могут представить в середине июля. Как отмечает VideoCardz, известный информатор kopite7kimi в своём Twitter (заблокирован в РФ) отметил, что график запуска серии RTX 40 утверждён и на этот раз компания придерживается несколько иного подхода: в первую очередь предпочтение отдадут самой быстрой из новых видеокарт — RTX 4090.

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Как объясняет VideoCardz, такой подход отличается от стратегии выпуска видеокарт RTX 30 серии, тогда в графике модель RTX 3080 была первой. В целом инсайдер говорит об очерёдности запуска в соответствии с производительностью, от большей к меньшей: RTX 4090, затем RTX 4080 и ещё позже RTX 4070. Презентация видеокарт GeForce RTX 30 состоялась 1 сентября 2020 года, спустя две недели на рынок вышла RTX 3080, ещё спустя неделю RTX 3090, а вот RTX 3070 пришлось ждать два месяца.

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Также ресурс отмечает другие слухи, в соответствии с которыми каждая видеокарта может получить собственный графический процессор. Так RTX 4090 приписывают GPU под кодовым названием AD102, RTX 4080 — AD103, а RTX 4070 — AD104. Но о промежуточном варианте слухов меньше всего, возможно, он и не появится, для текущей линейки GA103 также очень долго фигурировал в слухах, но появился только спустя долгое время, став основой мобильной видеокарты RTX 3080 Ti.