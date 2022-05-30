Общую картину портит высокая наценка на некоторые модели.

Цены на видеокарты продолжают постепенно снижаться, ситуацию по разным регионам можно наблюдать в отчётах различных изданий, например, немецкий ресурс 3Dcenter опубликовал новую статистику по ценам в Германии и Австрии. Что интересно, стоимость многих моделей видеокарт AMD и NVIDIA опустилась уже ниже рекомендованной или соответствует ей, но в среднем, цены всё ещё немного выше, общую картину портит наценка на некоторые модели.

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В текущей линейке AMD Radeon RX 6000 начальный и средний класс продаётся либо по рекомендованной цене, либо существенно дешевле. Больше всего относительно РРЦ подешевела Radeon RX 6500 XT, на 19%, при этом недавно вышедшая и ещё более слабая RX 6400 продаётся дороже на 2%. Вариант RX 6600 можно найти дешевле на 11%. Большая наценка наблюдается у некоторых старших видеокарт, Radeon RX 6800 оказалась на 35% дороже, а RX 6800 XT — на 22%. На удивление, флагман RX 6900 XT стоит меньше РРЦ на 12%. Ранее также отмечалось, что в США продвинутые варианты RX 6900 XT уже можно найти дешевле РРЦ на пару сотен долларов.

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В случае с NVIDIA наибольшая наценка у моделей RTX 3060 Ti, она достигает 21%, вероятно, спрос на «народные» 60-е модели высок и это сказывается на цене. Практически все остальные модели начального и среднего сегмента в среднем дороже на 10%, а флагманы продаются дешевле от 2 до 10%.