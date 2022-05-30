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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Средняя стоимость видеокарт AMD и NVIDIA в Европе приблизилась к рекомендованной
Общую картину портит высокая наценка на некоторые модели.
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Цены на видеокарты продолжают постепенно снижаться, ситуацию по разным регионам можно наблюдать в отчётах различных изданий, например, немецкий ресурс 3Dcenter опубликовал новую статистику по ценам в Германии и Австрии. Что интересно, стоимость многих моделей видеокарт AMD и NVIDIA опустилась уже ниже рекомендованной или соответствует ей, но в среднем, цены всё ещё немного выше, общую картину портит наценка на некоторые модели.

Источник: 3DCenter.org

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В текущей линейке AMD Radeon RX 6000 начальный и средний класс продаётся либо по рекомендованной цене, либо существенно дешевле. Больше всего относительно РРЦ подешевела Radeon RX 6500 XT, на 19%, при этом недавно вышедшая и ещё более слабая RX 6400 продаётся дороже на 2%. Вариант RX 6600 можно найти дешевле на 11%. Большая наценка наблюдается у некоторых старших видеокарт, Radeon RX 6800 оказалась на 35% дороже, а RX 6800 XT — на 22%. На удивление, флагман RX 6900 XT стоит меньше РРЦ на 12%. Ранее также отмечалось, что в США продвинутые варианты RX 6900 XT уже можно найти дешевле РРЦ на пару сотен долларов.

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3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
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RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
RTX 3070 уже дешевле 90тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом

В случае с NVIDIA наибольшая наценка у моделей RTX 3060 Ti, она достигает 21%, вероятно, спрос на «народные» 60-е модели высок и это сказывается на цене. Практически все остальные модели начального и среднего сегмента в среднем дороже на 10%, а флагманы продаются дешевле от 2 до 10%.

Источник:
3DCenter.org
VideoCardz
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#amd #nvidia #видеокарты
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