Цены на видеокарты продолжают снижаться.

Падение спроса положительно отражается на стоимости видеокарт во всём мире, в текущей ситуации на рынке криптовалют майнерам совершенно не выгодно расширять мощности, даже наоборот, вторичный рынок постепенно наполняется видеокартами из майнинговых ферм. Любители игр не спешат с покупками, ожидая ещё большего снижения цен и наблюдая за предложениями на вторичном рынке, к тому же на подходе новые видеокарты. В ряде регионов стоимость видеокарт уже ниже рекомендованной, например, в США даже флагманские модели уже можно найти на пару сотен долларов дешевле.

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Как отмечает ресурс Hardware Times, на площадке Newegg примерно за 800 долларов США предлагается Radeon RX 6900 XT и это не стандартная модель, а улучшенная версия OC Formula от ASRock c 21-фазной подсистемой питания, двойным BIOS для разгона и тремя 8-контактными разъёмами дополнительного питания. Правда стоит уточнить, что конкретно эта видеокарта продаётся с небольшой уценкой из-за вскрытой упаковки. Если же смотреть на абсолютно новые видеокарты, ресурс предлагает обратить внимание на XFX Speedster MERC319 — ещё один хороший вариант RX 6900 XT с небольшим разгоном, 16-фазной подсистемой питания и двойным BIOS, стоит он 900 долларов, т.е. на 100 долларов дешевле рекомендованной производителем цены.