Возможно, это намекает на скорость памяти, поддерживаемую процессорами «из коробки».

Intel первой выпустила совместимую с оперативной памятью DDR5 платформу. Настольные процессоры Alder Lake-S «из коробки» поддерживают DDR5-4800, однако на данный момент преимущество над DDR4 в современных играх начинает ощущаться на более высоких скоростях. Удастся ли поднять планку в новом поколении процессоров, по слухам, семейство под кодовым названием Raptor Lake-S дебютирует в октябре и будет поддерживать уже более быструю память. Неизвестно, какая спецификация будет доступна по умолчанию, но некоторые намёки удалось найти у производителя материнских плат MiTAC, сообщает Wccftech.

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На сайте производителя появилась промышленная материнская плата PH12ADI Mini-ITX, в её спецификации указана поддержка процессоров Raptor Lake-S вместе с оперативной памятью формата SO-DIMM DDR5-5200. Возможно, это самая низкая частота, изначально поддерживаемая Raptor Lake для памяти SO-DIMM, для стандартных модулей скорость может быть выше. Стоит отметить, что плата предлагается на чипсете H610 или Q670, ранее инсайдеры утверждали, что Raptor Lake-S будет совместим с чипсетами 600-серии, причём замена бюджетному H610 вообще может не появиться в 700 серии.

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К сожалению, на выставке Computex 2022 компания AMD не раскрыла подробности о поддерживаемой процессорами Ryzen 7000 памяти, всё, что известно на данный момент, это очень краткий комментарий о возможности контроллера памяти и шины Infinity Fabric работать в режиме 1:1, также в материалах компании Apacer заметили поддержку DDR5-5200, однако некоторые слухи указывают на возможность увеличения скорости до DDR5-5600.