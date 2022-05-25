Правда майнеры могут продолжать использовать старый драйвер, ну да ладно.

Недавно разработчикам программного обеспечения для майнинга удалось обойти ограничение скорости хеширования Lite Hash Rate (LHR) на видеокартах NVIDIA. При текущем состоянии рынка криптовалют это не должно отразиться на доступности видеокарт, судя по различным отчётам, их запасы продолжают пополняться, а цены снижаться. Но NVIDIA решила, что такой подарок владельцам LHR видеокарт будет слишком щедрым и в новом драйвере GeForce Game Ready 512.95 вернула блокировку, сообщает VideoCardz со ссылкой на YouTube блогера Juliano Caju.

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Не то чтобы это что-то сильно меняет, майнеры могут остаться на старом драйвере, хотя пользователям, которые успевают и поиграть и помайнить, будет неприятно, придётся выбирать, либо новые драйвера с оптимизациями для игр, либо старые с высоким хешрейтом. Возможно, таким образом NVIDIA тестирует новые алгоритмы блокировки и будет наблюдать за действиями разработчиков майнингового ПО, чтобы понять, какие тайны им удалось разгадать, а какие нет. В таком случае последующие поколения видеокарт могут получить гораздо более сильную защиту, хотя хочется надеяться, что она вообще больше не понадобится.