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Новый APU AMD Mendocino не подойдёт для игр, его RDNA 2 iGPU пригоден для решения базовых задач
Mendocino напоминает Aerith в Steam Deck, одинаковый набор архитектур и техпроцесс.
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На Computex 2022 компания AMD анонсировала семейство новых 6-нм APU под кодовым названием Mendocino. Они привлекли внимание сочетанием процессорных ядер Zen 2 и интегрированной графики RDNA 2, что сразу же вызвало ассоциации со Steam Deck, которая использует нестандартный APU Aerith с аналогичным сочетанием архитектур. Можно было бы предположить, что Mendocino также получит производительную интегрированную графику, сделав ноутбуки начального и среднего класса стоимостью от 400 до 700 долларов США пригодными для игр, но, к сожалению, это не так.

Монолитный APU Mendocino (BGA) в руках Джейсона Банта (англ. Jason Banta).
Источник: AMD at Computex 2022, YouTube

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Руководитель отдела технического маркетинга AMD Роберт Хэллок (англ. Robert Hallock) в подкасте The Full Nerd издания PCWorld объяснил (1:03:16), что Mendocino получил встроенную графику начального уровня. Ноутбуки на базе этих APU предназначены для решения повседневных задач и учёбы, предлагая оптимальное сочетание характеристик, возможностей и стоимости. Технические характеристики специалист не уточнил, но очевидно, что Mendocino для сложных игр и других задач, требующих производительную графику, не подойдёт.

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Также в ответе на один из вопросов Хэллок рассказал, что Mendocino это новый чип, а не урезанная версия решений, уже присутствующих на рынке. Mendocino вместе с более производительными Zen 4 семействами Phoenix и Dragon Range позволит компании сформировать для всех сегментов мобильного рынка оптимальные и конкурентоспособные предложения, подробнее о Phoenix и Dragon Range рассказывалось ранее.

Источник:
PCWorld The Full Nerd, YouTube
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