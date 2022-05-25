Mendocino напоминает Aerith в Steam Deck, одинаковый набор архитектур и техпроцесс.

На Computex 2022 компания AMD анонсировала семейство новых 6-нм APU под кодовым названием Mendocino. Они привлекли внимание сочетанием процессорных ядер Zen 2 и интегрированной графики RDNA 2, что сразу же вызвало ассоциации со Steam Deck, которая использует нестандартный APU Aerith с аналогичным сочетанием архитектур. Можно было бы предположить, что Mendocino также получит производительную интегрированную графику, сделав ноутбуки начального и среднего класса стоимостью от 400 до 700 долларов США пригодными для игр, но, к сожалению, это не так.



Источник: Монолитный APU Mendocino (BGA) в руках Джейсона Банта (англ. Jason Banta).Источник: AMD at Computex 2022, YouTube

реклама

Руководитель отдела технического маркетинга AMD Роберт Хэллок (англ. Robert Hallock) в подкасте The Full Nerd издания PCWorld объяснил (1:03:16), что Mendocino получил встроенную графику начального уровня. Ноутбуки на базе этих APU предназначены для решения повседневных задач и учёбы, предлагая оптимальное сочетание характеристик, возможностей и стоимости. Технические характеристики специалист не уточнил, но очевидно, что Mendocino для сложных игр и других задач, требующих производительную графику, не подойдёт.

анонсы и реклама -40% на 3080 Gigabyte Aorus -50000р на 3080 ASUS RTX 3080 <b>-35% на RTX 3070Ti</b> - цена РУХНУЛА -55000р на RTX 3070 Ti в Ситилинке RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU 3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

Также в ответе на один из вопросов Хэллок рассказал, что Mendocino это новый чип, а не урезанная версия решений, уже присутствующих на рынке. Mendocino вместе с более производительными Zen 4 семействами Phoenix и Dragon Range позволит компании сформировать для всех сегментов мобильного рынка оптимальные и конкурентоспособные предложения, подробнее о Phoenix и Dragon Range рассказывалось ранее.