Платформа получилась отличная.

Выступление главы компании AMD на выставке Computex 2022 было насыщено не только информацией о новом поколении процессоров AMD Ryzen 7000 и новой платформе AMD AM5, но и содержало интересные намёки на судьбу текущего поколения настольных процессоров. «AM4 — отличная платформа, которая прослужит ещё долгие годы», — заявила Лиза Су (англ. Lisa Su) и пока можно только догадываться, что глава компании подразумевала под этим.

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Наверняка вскорости после Computex 2022 представители компании AMD дадут ряд интервью, где уточнят будущее платформы AM4, на данный момент можно лишь предположить, что платформа продолжит получать обновления BIOS и AGESA, которые потенциально могут повысить производительность, стабильность и добавить совместимость с новыми технологиями, например, SmartAccess Storage, которой также уделили внимание на мероприятии.

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С другой стороны, заявление Лизы Су просто могло означать, что производительности процессоров текущего поколения хватит ещё на несколько лет, особенно новой модели Ryzen 7 5800X3D, предлагающей за счёт технологии 3D V-Cache целых 96 МБ кэш-памяти 3-го уровня. Кто знает, возможно на рынке появятся новые модели с 3D V-Cache, например, как отбраковка от старшей версии. Только недавно AMD выпустила целый набор новинок, среди которых были даже Ryzen 4000 (Renoir) с отключённым графическим ядром. Это позволит обновить платформу и дождаться момента, когда стоимость DDR5 снизится, а рынок насытится процессорами нового поколения. Многие пользователи будут ждать этого момента, чтобы плавно переехать на новый сокет, к слову, можно сохранить старое охлаждение — кулеры AM4 совместимы с AM5 и это также одно из преимуществ новой платформы.