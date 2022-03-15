Ryzen 7 5800X3D и ещё 6 моделей Ryzen серии 5000 и 4000, включая один APU.

На прошлой неделе появилось много новой информации о новинках от компании AMD, говорилось, что компания готовит 10 новых процессоров во главе с необычной для потребительского сегмента новинкой Ryzen 7 5800X3D. Сегодня эта информация частично подтвердилась, только что компания официально представила 7 новых моделей.

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Во-первых, Ryzen 7 5800X3D поступит в продажу 20 апреля с рекомендованной ценой 449 долларов США. Процессор непростой, как по своей конструкции, так и по особенностям эксплуатации – появились намёки на отсутствие в нём поддержки разгона, есть вопросы и по функции PBO. Но несмотря на любые ограничения, производительность новинки выше за счёт большого и быстрого кэша 3-го уровня — AMD говорит о 15% преимуществе.

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Во-вторых, готовится ещё три модели в серии 5000: 8-ядерный Ryzen 7 5700X и 6-ядерные Ryzen 5 5600 и 5500 по цене 299, 199 и 159 долларов соответственно, это ещё не все. Следующими на очереди тройка моделей 4000 серии, первым в глаза бросается новый APU — это 6-ядерный Ryzen 5 4600G за 154 доллара. Пока неизвестны характеристики его интегрированной графики. Далее за 129 долларов компания предложит 6-ядерный Ryzen 5 4500 и, наконец, за 99 долларов Ryzen 3 4100 — 4-ядерный и 8 поточный процессор. Все новые процессоры Ryzen 5 и Ryzen 3 для настольных ПК поставляются в комплекте с кулером AMD Wraith Stealth и поступят в продажу с 4 апреля.

«Являетесь ли вы первопроходцем, ищущим максимальную игровую производительность с первым процессором Ryzen с технологией AMD 3D V-Cache, или новым геймером, собирающим свой первый компьютер, вы можете найти лучший в своем классе опыт с AMD. Сегодняшним объявлением AMD предлагает пользователям возможность выбора, обеспечивая лучшую игровую производительность для всех уровней сборки системы» Саид Мошкелани (англ. Saeid Moshkelani), старший вице-президент и руководитель клиентского подразделения AMD