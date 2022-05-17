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Популярный и бесплатный редактор векторной графики Inkscape обновился до версии 1.2
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Поиск альтернатив популярным программным продуктам крупных корпораций как никогда актуален, поэтому нельзя обойти стороной большое обновление популярного, бесплатного и открытого редактора векторной графики Inkscape. Разработчики по традиции подготовили к весне очередной значительный выпуск, представив после нескольких этапов тестирования финальную сборку Inkscape 1.2 со множеством исправлений и дополнений.

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Об основных изменениях разработчики программы рассказали в видеоролике, опубликованном на официальном YouTube канале. Большая работа была проведена над интерфейсом, панели инструментов стали более гибкими в настройке. Изменения коснулись и многих других рабочих областей, диалоговых окон, в том числе, выбора градиента, экспорта графики, настройки палитр, появилась круговая палитра с цветовым пространством HSLuv. Также стали удобнее и функциональнее инструменты для расстановки и выравнивания контента, работы со слоями, появилась возможность работы с многостраничными документами — и это далеко не все изменения. Новая версия программы доступна на официальном сайте для операционных систем Windows, Linux и macOS.

Источник:
Inkscape
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