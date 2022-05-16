В новом интервью ресурсу Eurogamer специалист затронул вопросы развития SSD, их преимуществ в играх и сроках появления на рынке новых моделей с поддержкой PCI Gen5.

Первая потребительская платформа с поддержкой PCIe 5-го поколения уже присутствует на рынке, а вот подходящие устройства — нет. В этом году ожидаются первые твердотельные накопители с поддержкой нового интерфейса и они будут до двух раз быстрее существующих решений PCIe 4-го поколения. Об этом и не только ресурс Eurogamer поговорил с руководителем SSD бизнеса Kingston в регионе EMEA Тони Холлингсби (англ. Tony Hollingsbee).

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Переход от SATA к NVMe специалист считает наиболее заметным этапом в истории развития SSD, новый интерфейс позволил раскрыть все преимущества данного типа накопителей. NVMe быстро становится доминирующей технологией и есть все предпосылки, что в будущем NVMe SSD станут обязательными для игр, в том числе, благодаря технологии Microsoft DirectStorage. Холлингсби допускает, что увеличение зависимости производительности игр от скорости накопителя в будущем может потребовать более тесного сотрудничества между разработчиками игр и производителями накопителей.

«NVMe — это не только повышение производительности и пропускной способности. Являясь более современной, более совершенной спецификацией, по сравнению с SATA, она быстро становится доминирующей технологией для SSD. DirectStorage — отличный пример. Эта технология окажет большое влияние на игры, она поддерживается только NVMe SSD, и мы прогнозируем, что в конечном итоге NVMe станет обязательным условием для игр»

Считается, что DirectStorage позволит снизить скорость загрузки игр и нагрузку на процессор, который теперь не будет заниматься декомпрессией данных. Первой игрой с поддержкой DirectStorage на ПК станет Forspoken, её релиз запланирован на осень 2022 года, ранее разработчики рассказывали о некоторых успехах в работе с DirectStorage. Максимально раскрыть потенциал технологии можно на Windows 11 и при наличии быстрого накопителя.





Возможное появление более производительной замены NVMe специалист пока не рассматривает, по его мнению, скорее всего, в ближайшем будущем будет достаточно постепенного увеличения пропускной способности. А вот технический директор Phison Себастьян Жан (англ. Sebastien Jean) считает, что в ближайшие годы возможно появление новых разъёмов для улучшения характеристик и теплоотвода.

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Относительно скорости распространения новых накопителей на рынке, специалист рассказал, что несмотря на множество анонсов, работа над оборудованием продолжается и потребуется ещё некоторое время, перед появлением накопителей. Это может произойти в конце 2022 года, но широкого распространения стоит ожидать только в следующем году.

«Анонсов было много, но до появления необходимых компонентов для PCIe 5.0 ещё нужно пройти определённый путь, прежде чем мы будем готовы к массовому выходу на рынок твердотельных накопителей PCIe 5.0. Это может произойти к концу 2022 года, но более вероятно, что 2023 год станет годом, когда PCIe 5.0 действительно начнёт набирать обороты. Конечно, это в значительной степени зависит от готовности и количества пользователей платформ Intel и AMD, поддерживающих эту технологию»