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Разработчики Forspoken рассказали о скоростной загрузке уровней с технологией DirectStorage
Похоже, о долгих загрузках можно забыть, если у вас дорогой и быстрый накопитель.
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Технология Microsoft DirectStorage уже доступна в Windows 10 и 11, об этом сообщалось на прошлой неделе. Если кратко, этот набор библиотек позволит использовать преимущества протокола NVMe и быстрых SSD накопителей для современных игр, что должно уменьшить время загрузки уровней или вообще избавиться от загрузки, сделав игровые миры бесшовными. Первым проектом с поддержкой DirectStorage API станет ролевая игра Forspoken и на конференции GDC 2022 её разработчики поделились новыми деталями о технической составляющей версии игры для ПК.

Источник: Luminous Productions, YouTube

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В своём докладе технический директор Luminous Productions Теппей Оно (англ. Teppei Ono) рассказал, что загрузка некоторых сцен будет происходить за секунду, при условии, что используется Windows 11 и твердотельный накопитель NVMe со скоростью чтения более 5000 МБ/с, пишет The Verge. Но каков вклад DirectStorage? На самом деле он огромен, но это пока не сильно заметно по времени загрузки, оно невелико и без DirectStroage, разница составляет доли секунды, хотя, относительные изменения составляют 10…20%. В целом, для комфортного времени загрузки достаточно и SATA SSD, он в 5 раз быстрее жёсткого диска, но в два раза медленнее NVMe варианта.

Источник: The Verge, GDC 2022

Теппей Оно объясняет, что текущая реализация DirectStorage устраняет пока только одно узкое место в системе ввода-вывода, есть ещё и другие, связанные с процессором. Как уточняет ресурс DSOGaming, на данный момент может отсутствовать декомпрессия данных силами графического процессора. Достоинства DirectStorage хорошо заметны в тестах скорости операций ввода-вывода, здесь технология показывает огромное преимущество — около 70%.

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Скорость загрузки уровней Forspoken впечатляет, разработчики используют для этого не только DirectStorage, но и другие методы. Когда все функции новой технологии станут доступны, вполне вероятно, что уровни станут загружаться мгновенно и со временем влияние DirectStorage будет только усиливаться.

Источник:
The Verge
DSOGaming
Luminous Productions, YouTube
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#microsoft #технологии #игры
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