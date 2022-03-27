Сохранить пассивное охлаждение поможет новый разъём, он появится в ближайшие годы.

С ростом скоростных характеристик твердотельных накопителей растёт и тепловыделение, применительно к современным моделям каждый ГБ/с добавляет примерно 1 Вт, считает технический директор Phison Себастьян Жан (англ. Sebastien Jean). Это приводит к росту рабочих температур, которые всё ближе к предельным. Для NAND памяти пределом считается 70…80°C, но при большом заполнении потолок снижается до 50°C, при этом нужно избегать резких перепадов температур, иначе накопитель может терять стабильность и производительность. Поэтому дополнительное охлаждение необходимо и вполне вероятно, что с новыми поколениями SSD оно станет активным. Таков посыл новой записи в блоге Phison, где собрана основная информация про тепловыделение накопителей из нескольких недавних интервью Жана.

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Специалист подчёркивает, что инженеры Phison сдерживают рост мощности накопителей нового поколения и пытаются сохранить его в прежних пределах. В этом помогает переход на более совершенный техпроцесс 7 нм, также благодаря росту скорости шины между NAND и контроллером возможно уменьшение количества каналов NAND — это позволит снизить мощность на 20…30%.

«Мы делаем множество вещей, чтобы удержать мощность SSD в разумных пределах, но, конечно, SSD будут горячее, так же, как CPU и GPU становились горячее в 1990-х годах. По мере перехода к Gen5 и Gen6 нам, возможно, придётся задуматься об активном охлаждении» Себастьян Жан, Phison

Большую роль в температурном режиме накопителя играет теплоотвод к материнской плате. Основными каналами здесь являются разъём M.2 и винт крепления, последний обеспечивает 70% передачи тепла за счёт высокой теплопроводности металла, но, если используется пластиковый винт, теплообмен заметно ухудшается из-за низкой теплопроводности пластика.

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Себастьян Жан предрёк появление в ближайшие годы совершенно новых разъёмов для твердотельных накопителей, они обеспечат не только лучшую целостность сигнала и скоростные показатели, но и учтут необходимость рассеивания большего количества тепла за счет теплопроводности к материнской плате. Это позволит ограничиться пассивным охлаждением.