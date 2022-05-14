Устройство будет вдвое быстрее, чем Steam Deck.

Состоялся анонс портативной игровой консоли AYANEO2, китайская компания уверенно идёт вперёд и намерена обогнать именитых конкурентов. Инженеры компании получили доступ к новейшему APU от компании AMD — это Ryzen 7 6800U (Rembrandt). В отличие от решений 5000-серии, новые APU не будут ничем уступать нестандартному решению, используемому в Steam Deck, они существенно лучше.

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AMD Ryzen 7 6800U это 6-нм APU, построенный на базе архитектур Zen 3+ и RDNA 2. Он имеет 8 вычислительных ядер, поддерживает SMT и работает на частоте до 4,7 ГГц — большое преимущество относительно вычислительной части Steam Deck, которая основана на архитектуре Zen 2, имеет 4 ядра и 8 потоков, работающих на более низкой частоте. Но главное — это прогресс в интегрированной графике, в Ryzen 7 6800U встроена Radeon 680M с 12 вычислительными блоками Compute Unit (CU) — это в два раза больше, чем в Steam Deck, при этом и частота работы на 600 МГц выше (2,2 ГГц). Частота памяти тоже будет выше, консоль оснастят LPDDR5-6400.

Всё это означает, что вычислительная производительность графики Ryzen 7 6800U практически в два раза выше, чем у Steam Deck, 3,38 Тфлопс против 1,6 Тфлопс, резюмирует VideoCardz. Генеральный директор компании сравнивает производительность графики с GTX 1050 Ti от NVIDIA. Характеристики экрана не уточняются, вероятно, разрешение дисплея 1280×720, он имеет безрамочную конструкцию.

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Выпустить AYANEO2 планируют к концу этого года, точная дата не подтверждена. Кроме нового APU компания обещает и много других интересных нововведений, но о них говорить пока рано.