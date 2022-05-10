Это позволит в серверах выйти за пределы диапазона десятков терабайт.

Требования к памяти для современных серверов стремительно возрастают, для развития метавселенных, искусственного интеллекта требуется существенное увеличение объёма, пропускной способности, а также снижение задержки. Применение только традиционных модулей DDR ограничивает масштабирование, требуется новый подход и у компании Samsung Electronics есть решение — оперативная память стандарта Compute Express Link (CXL), которая позволит оснастить сервера более чем десятком терабайт оперативной памяти с высокой пропускной способностью до нескольких терабайт в секунду.

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Сегодня Samsung Electronics объявила о разработке первой в отрасли оперативной памяти стандарта CXL ёмкостью 512 ГБ. В прошлом году был анонсирован прототип, всё это время его продолжали совершенствовать в сотрудничестве с компаниями корпоративного сектора и производителями. Относительно первоначального решения удалось увеличить объём в четыре раза, а задержку снизить в пять раз.

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Для памяти Samsung CXL используется специальная интегральная схема и контроллер, обеспечивается поддержка интерфейса PCIe Gen5, устройство выполнено в форм-факторе EDSFF (E3.S). Память CXL распознаётся процессором как основная. Samsung приступит к поставке образцов партнёрам в третьем квартале этого года для совместного тестирования и подготовки к коммерциализации по мере внедрения серверных платформ следующего поколения с поддержкой нового интерфейса PCIe.